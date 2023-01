Real Sociedad vence e iguala Real Madrid no segundo lugar

A Real Sociedad foi até aos arredores de Madrid vencer o Rayo Vallecano, por 2-0, e igualou o Real Madrid no segundo posto da La Liga.

Sorloth abriu o marcador aos 15 minutos e Barrenetxea fechou a contagem logo aos 36 minutos. Os bascos igualam os 38 pontos do Real Madrid, que tem menos dois jogos realizados. O Barcelona lidera com 41 pontos.

O Atlético de Madrid também venceu, por 3-0, na receção ao Valladolid, e continua em lugar de Champions.

O resultado foi todo construído na primeira parte. Morata abriu o marcador aos 18 minutos, Griezmann marcou aos 23 e Hermoso fechou a vitória, aos 28.

Com a vitória, o Atlético de Madrid soma 31 pontos e cntinua no 4.º posto, a sete da Real Sociedad e com três de vantagem para Bétis e Villarreal, que podem igualar os pontos dos "colchoneros".