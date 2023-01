Moukoko vai mesmo ficar no Dortmund e renova por mais três épocas

O Borussia Dortmund anunciou a renovação de contrato com o jovem Youssoufa Moukoko até 2026.

O ponta de lança de 18 anos estava em final de contrato e poderia ter negociado com outro clube para a próxima época, mas optou por ficar no clube de formação.

Moukoko é já internacional alemão e esteve no Mundial do Qatar. Leva seis golos e seis assistências em 22 jogos esta época. Foi titular em apenas oito jogos da Bundesliga.

"É um jogador excecional e no qual ainda vemos um enorme potencial de desenvolvimento. Estou feliz por termos conseguido convencer antes do início da segunda metade da temporada, o que é tão importante para nó. O seu caminho está longe de terminar aqui", disse o diretor desportivo do Dortmund, Sebastian Kehl.

Moukoko mostrou-se feliz por renovar: "Estou pronto para dar o próximo passo no meu desenvolvimento no clube. Sinto a confiança do treinador e há um ambiente que me permite desenvolver. Fiquei honrado com os convites que recebi, mas tomei a decisão com o coração".