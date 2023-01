Liverpool e Chelsea empatam, mas sabe a derrota para as duas equipas

Liverpool e Chelsea empataram, sem golos, em Anfield Road num jogo a contar para a 21.ª jornada da Premier League. O resultado não convém a nenhum das duas equipas, que continuam em crise de resultados.

Os "blues" abriram o marcador aos três minutos da partida por Havertz, mas o alemão estava em fora de jogo e o VAR corrigiu o erro.

Não faltou intensidade e oportunidade para as duas equipas, mas o marcador acabou por não se mexer.

Em duas equipas com temporadas marcadas por lesões, no Chelsea estreou-se Mudryk, que custou 100 milhões de euros, enquanto que o ex-Benfica Darwin Nuñez foi suplente utilizado. Gakpo, reforço de inverno, foi o titular.

Klopp não pode contar com os lesionados Arthur, Luis Díaz, Diogo Jota, Firmino e Van Dijk, enquanto que Graham Potter tem uma lista ainda maior de lesionados: Broja, Chilwell, Fofana, Reece James, Kanté, Mendy, Pulisic, Sterling e Zakaria. João Félix cumpre ainda suspensão após ter sido expulso na estreia e também não jogou.

O empate deixa as duas equipas longe do "top-4", que dá qualificação direta para a Liga dos Campeões. O Liverpool é oitavo, com 29 pontos, os mesmos do que o Chelsea, que é 10.º.