Aurélio Buta marca na estreia pelo Eintracht Frankfurt

O português Aurélio Buta marcou na sua estreia pelo Eintracht Frankfurt, na vitória frente ao Schalke 04, por 3-0.

O ala direito de 25 anos estreou-se pelo clube vários meses depois de ter sido contratado, depois de recuperar de uma lesão no joelho.

Foi lançado em campo aos 70 minutos e marcou o último golo, já aos 91 minutos da partida.

Antes de jogar no Eintracht, Buta tinha estado cinco épocas no Antuérpia, na Bélgica. Foi formado no Benfica, mas não se estreou na equipa principal. Aurélio é irmão de Leonardo Buta, que joga na Udinese.