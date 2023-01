O médio Pepê Rodrigues rescinde contrato com os turcos do Ankaraguçu. Deve, para já, regressar ao Olympiacos, clube com o qual tem contrato até 2024.

O clube turco agradece “os esforços e serviços” do jogador.

Pepê Rodrigues, de 25 anos, realizou sete partidas na primeira metade da época.

Em Portugal o jogador formado no Benfica jogou em Famalicão, Estoril e Vitória de Guimarães.

O Ankaraguçu também rescindiu recentemente com Jesé Rodriguez, ex-jogador do Sporting.