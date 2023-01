Danny Ings troca Aston Villa pelo West Ham

O West Ham oficializou a contratação do internacional inglês Danny Ings.

O avançado de 30 anos rende cerca de 20 milhões de euros aos cofres do Aston Villa e assina um contrato de duas épocas e meia nos "hammers".

Ings adciona a experiência de quase 200 jogos na Premier League e 68 golos marcados ao plantel do West Ham.

"Estou muito feliz por juntar-me ao West Ham. É importante adaptar-me rapidamente para poder ajudar o clube em campo. Temos jogos importantes pela frente e estou aqui para o marcar o máximo de golos possíveis", disse, aos meios do clube.

E a verdade é que o West Ham precisa de muitos golos. A equipa londrina que na época passada se qualificou para as provas europeias está no 18.º lugar, de despromoção, e é o terceiro pior ataque da prova, com 15 golos marcados em 19 jogos disputados.

Na primeira metade da época, Ings marcou 6 golos em 18 jogos na Premier League.

Ao longo da carreira, Danny Ings conta com passagens pelo Bornemouth, Burnley, Liverpool, Southampton e Aston Villa.