O jogador Dani Alves fica em prisão preventiva, sem fiança, depois de uma acusação de agressão sexual em Espanha.

O antigo atleta do Barcelona, atualmente com contrato com o Pumas, do México, ouviu a decisão de um juiz de Barcelona, esta sexta-feira.

A agressão contra uma mulher numa discoteca de Barcelona terá ocorrido a 30 de dezembro. Já a 5 de janeiro, Dani Alves disse à televisão Antena 3 não ter agredido ninguém e que não conhece a queixosa.

"Gostaria, antes do mais, de desmentir isto. Estava lá, a passar uma noite boa com outras pessoas, mas sem invadir o espaço dos outros. Não sei quem é essa mulher, não a conheço", disse, na altura, Dani Alves.

