Dani Alves detido em Barcelona por alegada agressão sexual

O internacional brasileiro Dani Alves foi detido em Barcelona, esta manhã, devido a uma alegada agressão sexual a uma mulher numa discoteca da cidade, no último dia 30 de dezembro.

Segundo o "La Vanguardia", o antigo jogador do Barcelona apresentou-se esta sexta-feira numa esquadra para prestar declarações e ficou detido. Foi conduzido de carro até à Ciutat de la Justicia de Barcelona, onde vai ser presente a um juiz.

Perante a polícia, Dani Alves negou as agressões que é acusado e ficará hoje a conhecer as medidas de coação.

Dani Alves, de 39 anos, foi acusado por uma mulher dois dias depois da data da alegada agressão sexual. O futebolista é acusado de colocar a mão por dentro da roupa interior da mulher na discoteca, sem consentimento.

Depois da participação no Mundial do Qatar, o lateral-direito está sem clube e de férias em Barcelona, depois de ter terminado contrato com o Pumas, do México.

Dani Alves é considerado um dos melhores laterais das últimas duas décadas. Jogou no São Paulo, Paris Saint-Germain, Juventus, Barcelona e Sevilha. Foi no clube catalão onde teve mais sucesso e onde passou mais temporadas, nove no total, com mais de 400 jogos disputados.