Cristiano Ronaldo “muito feliz” por ter voltado aos golos

O avançado Cristiano Ronaldo diz-se “muito feliz por estar de volta ao relvado e por ter marcado”.

CR7 participou num jogo particular, entre jogadores do campeonato saudita e o PSG, e fez dois golos em 60 minutos.

Nas redes sociais, o capitão da seleção portuguesa escreveu: “Muito feliz por estar de volta ao relvado e por ter marcado!! Foi bom voltar a ver velhos amigos!”.

A partida terminou 5-4 e entre os adversários de Cristiano Ronaldo esteve o tridente-maravilha do PSG: Messi, Mbappé, Neymar.

Este foi o primeiro jogo do português desde a eliminação de Portugal do Mundial 2022 contra Marrocos. O primeiro encontro oficial, ao serviço do Al Nassr, está marcado para domingo.