Castigo pesado. Juventus perde 15 pontos por irregularidades com transferências

Castigo confirmado: a Juventus foi punida com a subtração de 15 pontos no campeonato italiano. A decisão é do Tribunal Federal de Recurso, após um pedido feito pela Federação Italiana de Futebol, que tinha exigido a subtração de nove pontos.

Em causa um processo de alegadas irregularidades financeiras em transferências de jogadores. Foram investigados os relatórios de 2019, 2020 e 2021.

Os dirigentes Fabio Paratici, Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Federico Cherubini e Pavel Nedved foram suspensos entre oito meses e dois anos e meio.

Aplicado o castigo, a Juve cai do terceiro posto, com 37 pontos, para o 11.º, com 22.

A Juventus pode ainda recorrer da sentença.