Atlético substitui João Félix com Memphis Depay

O Atlético de Madrid oficializou a contratação de Memphis Depay ao Barcelona. O neerlandês é o substituto de João Félix, que deixou o clube para reforçar o Chelsea.

Depay, de 28 anos, assina um contrato de duas épocas e meia com o Atlético de Madrid. Já treinou na quinta-feira, mesmo antes da oficialização do acordo. O negócio ficou fechado em cerca de quatro milhões de euros.

O avançado esteve uma época e meia no Barcelona, marcou 13 golos na temporada passada, mas perdeu muito espaço esta época. Fez apenas quatro jogos até janeiro, num total de 116 minutos na La Liga.

Formado no PSV Eindhoven, Depay conta com passagens ainda pelo Manchester United e Lyon, onde viveu as melhores temporadas da carreira.