Arsenal oficializa contratação de Trossard

O Arsenal oficializou a contratação de Leandro Trossard, que assinou um "contrato de longa duração".

O Brighton recebe um valor a rondar os 25 milhões de euros. O internacional belga de 28 anos estava afastado da equipa principal pelo treinador Roberto De Zerbi devido a problemas disciplinares.

Trossard estaria a render menos no treino e tentou forçar saída do clube. Tinha mais um ano e meio de contrato no Brighton.

O belga é a alternativa a Mudryk, que foi desviado pelo Chelsea, que pagou 100 milhões de euros pelo ucraniano. Trossard destacou-se nos últimos anos na Premier League e subiu um patamar no rendimento esta época, com sete golos e duas assistências em 17 jogos disputados.

"Estamos muito felizes pela contratação do Trossard. Temos um plano claro e uma estratégia para o nosso futuro e é muito bom adicionar o Trossard", disse Edu, o diretor desportivo.

Já Mikel Arteta, que várias vezes reforçou a necessidade de reforços em janeiro, saúda a chegada do extremo: "É uma contratação que mostra o bom trabalho de todos no clube. Trossard é versátil, tem grande capacidade técnica, inteligência e experiência de Premier League. Claramente ficamos reforçados para esta segunda metade da temporada".

O Arsenal lidera a Premier League com 47 pontos, mais cinco do que o Manchester City, que tem mais um jogo disputado do que os "gunners".