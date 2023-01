Yann Sommer confirmado como substituto de Neuer no Bayern

O Bayern de Munique oficializou a contratação do guarda-redes Yann Sommer, que assina contrato válido por duas temporadas e meia, até 2025.

O guarda-redes de 34 anos é o substituto de Manuel Neuer, de 36 anos, que falha o que resta da época devido a uma fratura na perna enquanto estava de férias, a esquiar.

Oliver Kahn, atual diretor-executivo do clube, explica que Sommer "tem muita experiência internacional e também conhece a Bundesliga há muitos anos. Ele tem tudo o que precisa para contribuir para o nosso sucesso imediatamente. Temos certeza de que podemos alcançar nossos objetivos".

Sommer leva quase 300 jogos de Bundesliga, depois de oito temporadas consecutivas ao serviço do Borussia Monchengladbach.

"Estou realmente ansioso pelo meu novo papel no Bayern. É um grande clube com poder, muitas vezes jogamos um contra o outro, sei da enorme qualidade e apelo deste clube. Estou orgulhoso de fazer parte do clube", disse, citado pelo clube.

No Gladbach será substituído por um compatriota e colega de seleção suíça, Jonas Omlin, que vai trocar o Montpellier pelo clube alemão.