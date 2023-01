Tralhão acredita que Gonçalo Guedes vai impor-se na liga inglesa

O extremo Gonçalo Guedes tem de jogar e, melhor ainda, se o fizer em Inglaterra, na “Premier League”, diz o treinador João Tralhão.

O avançado, de 26 anos, está a ser apontado à Luz, de onde saiu em 2017 para uma passagem sem sucesso pelo PSG. Seguiram-se cinco épocas a alto nível no Valência e uma transferência para o Wolverhampton por 32,6 milhões de euros.

Esta época, Gonçalo Guedes soma apenas 709 minutos em 13 jogos, com um golo e uma assistência.

João Tralhão, que treinou Gonçalo Guedes nos juniores do Benfica, entende que é prematuro falar em inadaptação ao futebol inglês.

“É muito cedo para avaliar a prestação do Gonçalo numa liga tão competitiva como a Premier League. Os jogos que tenho visto, ainda não é o Gonçalo que conhecemos, mas já vimos boas coisas e acredito que vai conseguir adaptar-se. É muito inteligente, com qualidades extraordinárias do ponto de vista técnico e físico”, refere.

João Tralhão não comenta um possível regresso de Gonçalo Guedes ao Benfica, por empréstimo do Wolverhampton, porque diz que o mais importante é que o avançado jogue e o seu atual clube atual só tem a ganhar se isso acontecer na liga inglesa.

“Os benefícios de continuar na Premier League para o clube seriam, sem dúvida, garantir que vão ter um jogador extraordinário porque o Gonçalo, mais cedo ou mais tarde, vai mostrar o seu melhor. Para o Gonçalo, ele quer jogar mais, com ambições na carreira”, acrescentou.

Gonçalo Guedes tem contrato com o Wolverhampton, mas está a ser apontado a um empréstimo já neste mercado de inverno. Barcelona e Benfica foram dois clubes apontados como interessados.