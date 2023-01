Paulo Bento muito perto de se tornar selecionador da Polónia

Paulo Bento tem acordo para ser o novo selecionador da Polónia, segundo a "TVPSport".

O treinador de 53 anos deixou o comando técnico da Coreia do Sul depois do Mundial do Qatar, cargo que ocupava desde 2018, mas continuar a orientar uma seleção.

O presidente da federação já tinha garantido que iria ser um selecionador estrangeiro e que já tinham chegado a um "acordo preliminar". Paulo Bento disputava o cargo com Vladimir Petkovic, que foi selecionador suíço, mas o português terá já chegado a acordo.

Paulo Bento arrancou a carreira de treinador em 2004. Passou pela equipa principal do Sporting antes de assumir o comando técnico de uma seleção pela primeira vez, a portuguesa, em 2010.

Esteve com Portugal no Euro 2012 e no Mundial 2014, antes de ser despedido. Voltou ao trabalho nos clubes no Cruzeiro, do Brasil, Olympiacos, da Grécia, e Chongqing Dangdai, da China. Em 2018, pegou na seleção sul-coreana que levou ao Mundial do Qatar e qualificou para os oitavos de final, onde caiu perante o Brasil.