Loucura na Arábia para ver Ronaldo e Messi. Houve um bilhete vendido por 2,4 milhões de euros

O estádio Rei Fahd, em Riade, recebe esta quinta-feira, um jogo de futebol que vai colocar frente a frente Ronaldo e Messi.

Apesar de se tratar de uma partida particular que vai opor o Paris Saint-Germain, onde joga o argentino, e uma seleção da Liga da Arábia Saudita, na qual vai jogar o craque português, a prova está a gerar uma enorme expetativa e a loucura pela compra de bilhetes para este jogo particular atingiu valores nunca antes pensados.

Como os ingressos para a partida, que poderá assinalar o último embate entre Ronaldo e Messi, estavam há muito esgotados, foi lançado um leilão de um bilhete VIP, cuja base de licitação começou em 245 mil euros.

As licitações foram subindo a tal ponto que um magnata saudita do ramo imobiliário para ver o jogo pagou qualquer coisa como 2,6 milhões de dólares, cerca de 2,4 milhões de euros.

Mushref Al-Ghamdi, que é diretor geral de um grupo imobiliário, vai assim poder assistir ao jogo num local privilegiado, e ter a honra de aceder à zona dos balneários e de confraternizar diretamente com jogadores das duas equipas.

O que parecia ser um jogo de pré-temporada acabou se tornar no centro de todas as atenções ao colocar frente a frente CR7 e Messi que não se defrontam desde dezembro de 2020, num Barcelona-Juventus.

Cristiano Ronaldo, que poderá fazer uma estreia de sonho, será o capitão da seleção da liga saudita, denominada como Saudi All-Star XI, que será treinada pelo argentino Marcelo Gallardo.

O atacante português chegou à Arábia Saudita no início deste mês com um contrato até 2025 com o Al Nassr, pelo valor estimado em mais de 200 milhões de euros. O jogador perdeu os dois primeiros compromissos da nova equipa devido a uma suspensão da Federação Inglesa por ter derrubado o telemóvel de um adepto quando jogava no Manchester United.