Jogos de Ronaldo na televisão portuguesa. SportTV compra direitos da liga saudita

Os jogos de Cristiano Ronaldo no Al Nassr vão ser transmitidos na televisão portuguesa. A SportTV anunciou que adquiriou os direitos de transmissão do campeonato da Arábia Saudita.

Segundo o anúncio da estação televisiva, serão transmitidos dois jogos por jornada, um deles do Al Nassr. Sendo assim, a SportTV compromete-se a transmitir todos os jogos da nova equipa de Cristiano Ronaldo.

Ninguém detinha os direitos de transmissão, pelo que não existia forma legal de assistir aos jogos do novo clube do capitão da seleção nacional.

O Al Nassr joga no próximo domingo, em casa, frente ao Al-Ettifaq, jogo que pode marcar a estreia oficial de CR7 pelo novo clube, após cumpridos os dois jogos de suspensão.

Ronaldo assinou um contrato válido por duas temporadas e meia com o Al Nassr, depois de ter rescindido contrato com o Manchester United, na sequência de uma polémica entrevista.

Há, no entanto, mais portugueses na liga saudita. O avançado Fábio Martins joga no Al-Khaleej, que é orientado por Pedro Emanuel. Pepa é o treinador do Al-Tai, enquanto que Nuno Espírito Santo é o treinador do Al-Ittihad.