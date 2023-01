"Bom como o milho". Messi com homenagem peculiar na Argentina

Depois de tatuagens, camisolas e murais, Lionel Messi teve agora direito a ver a sua cara desenhada num campo de milho na Argentina, uma homenagem peculiar encontrada no interior do país depois da conquista do Mundial.

O agricultou recorreu a um algoritmo para calcular o local e a quantidade de sementes que precisaria para, quando o milho crescesse, formasse a cara de Messi: "Para mim, Messi é imbatível. Agora eles são campeões mundiais, estou muito feliz que isso possa ser manifestado com o plantio da safra", disse Maximiliano Spinazze, o agricultor que é dono do campo.

Carlos Faricelli foi o engenheiro responsável pelo desenho e a criação do padrão com recurso à geocodificação que permite a criação dos contrastes que revelam a cara do jogador do PSG: "Criei um algoritmo para plantar as sementes com este desenho", revelou, à Reuters.

"Quando esse milho cresce e uma foto aérea é tirada, onde as plantas estão mais próximas e o solo é menos visível, um verde mais intenso contrasta com onde há menos plantas — e aí é criado esse tipo de arte agrícola", explicou.

Messi, de 35 anos, foi eleito o melhor jogador do Campeonato do Mundo, com sete golos apontados em igual número de jogos. A Argentina não vencia o Mundial desde 1986, com Diego Maradona. Venceu ainda em 1978.