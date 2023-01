Arsenal quer Trossard, que está em conflito no Brighton

O Arsenal está em negociações avançadas com o Brighton para a contratação do avançado Leandro Trossard, que está sob alçada disciplinar no clube do sul de Inglaterra.

O extremo belga de 28 anos está afastado da equipa principal pelo treinador Roberto De Zerbi. O treinador italiano assumiu problemas disciplinares do internacional belga.

"Ele sabe bem minha opinião, no último treino antes da partida contra o Middlesbrough, quando ele percebeu que não jogaria, saiu do treino sem me dizer nada. No dia seguinte, falei com ele e expliquei que não gosto desta atitude e deste comportamento”, disse De Zerbi.

O agente do belga, Josy Comhair, explicou, em comunicado, que o "o Brighton quis renovar com o Trossard antes do Mundial, mas as duas partes não chegaram a um acordo e o jogador já indicou que está pronto para o próximo passo na carreira".

"O treinador não fala com ele há quatro semanas e indicou várias vezes que a transferência seria a melhor solução. É importante que o Brighton coopere para que aconteça uma transferência", completou o agente.

O Tottenham estaria interessado, mas segundo o jornalista Fabrizio Romando, especialista no mercado de transferências, o futuro de Trossard deve ser o rival do Arsenal.

O Arsenal, líder do campeonato, está no mercado há procura de uma alternativa para a frente de ataque, depois do Chelsea ter desviado Mudryk por 100 milhões de euros.

Trossard, extremo de 28 anos, está avaliado em cerca de 30 milhões de euros e tem contrato até 2024. Está no clube desde 2019. Esta época, soma sete golos e duas assistências em 17 jogos e foi uma das figuras na primeira metade da temporada.

Até o caso ser resolvido, Trossard deve ficar afastado das opções de De Zerbi no Brighton. Ficou no banco frente ao Everton, no início do ano, e não foi convocado nas últimas duas partidas, frente ao Middlesbrough e Liverpool.