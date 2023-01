Treinador da Salernitana recontratado dois dias depois de ter sido despedido

Em Portugal o Paços de Ferreira recontratou César Peixoto cerca de três meses depois. Agora, o treinador da Salernitana, Davide Nicola, está de regresso ao clube apenas dois dias depois de ter sido despedido.

Nicola, de 49 anos, tinha sido despedido depois da goleada sofrida contra a Atalanta (2-8), mas foi readmitido após uma conversa com o presidente Danilo Iervolino.

O clube ainda não oficializou a contratação, mas o técnico já o confirmou nas redes sociais.

“Acredito nesta equipa, assim como nos homens que a compõem, tal como acredito no grande clube que está por detrás dela. Amo Salerno e acredito cegamente neste projeto. Estes são os homens de que não quero abrir mão. Agradeço ao presidente por me ter ligado. Esta é a demonstração de que o novo futebol é um futebol de paixão e de coração, e, por isso, quero retribuir a sua confiança com todas as minhas forças e com toda a paixão que tenho”, escreveu.

O próximo jogo da Salernitana é, no sábado, frente ao Nápoles, líder do campeonato.