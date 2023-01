Seleções feminina e masculina do País de Gales vão ganhar o mesmo

A Federação de Futebol do País de Gales (FAW) anunciou, esta quarta-feira, ter chegado a acordo para que as jogadoras e os jogadores sejam pagos de igual forma por representarem a seleção nacional.

Em comunicado conjunto, as duas seleções seniores mostram-se "orgulhosas" pelo acordo com a FAW, que começa na fase de qualificação para o Euro 2024 masculino e estende-se até ao Mundial 2027 feminino.

"Esperamos que isto permita que futuras gerações de rapazes e raparigas vejam que há igualdade no futebol internacional galês, o que é importante para a sociedade como um todo", pode ler-se.

O País de Gales segue o exemplo de Estados Unidos da América, Inglaterra, Noruega, Austrália, Nova Zelândia, Brasil, Canadá e Suécia.

Portugal também se prepara para seguir o mesmo caminho. Em julho de 2022, o presidente do Sindicato dos Jogadores revelou, em entrevista à Renascença, que estava a delinear com a Federação Portuguesa de Futebol um contrato coletivo de trabalho para as mulheres, com vista à paridade salarial das seleções feminina e masculina de futebol.

"Acho que, muito brevemente, vai haver novidades sobre esse tema e sobre a celebração de um contrato coletivo de trabalho para as mulheres. Estamos arduamente a trabalhar com a Federação nesse sentido (...). Estarão em grau de paridade", garantiu Joaquim Evangelista.