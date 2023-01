Wolves anunciam contratação de Pablo Sarabia

O Wolverhampton oficializou a contratação do internacional espanhol Pablo Sarabia.

O ex-Sporting assina contrato com a equipa da Premier League por duas épocas e meia, até 2025.

Sarabia custa cerca de 5 milhões de euros aos cofres do clube inglês. Os encargos salariais do jogador foram o principal impedimento para Sarabia poder ter continuado no Sporting.

O extremo voltou ao PSG depois de um empréstimo de uma época bem sucedido em Alvalade, com 21 golos e 8 assistências. Tapado por jogadores do Mbappé, Neymar e Messi em Paris, dá agora um novo rumo à carreira.

Sarabia conta com passagens pelo Real Madrid, Getafe, Sevilha, Paris Saint-Germain e Sporting.