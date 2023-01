Sevilha e Real Sociedad seguem em frente na Taça

A Real Sociedad venceu em casa o Maiorca, por 1-0, e o Sevilha bateu fora o Alavés pelo mesmo resultado, nas partidas de arranque dos oitavos de final da Taça de Espanha de futebol.

Em San Sebástian, Robert Navarro marcou o único golo do encontro, logo aos cinco minutos, após assistência do colega do meio-campo Martin Zubimendi.

O croata Ivan Rakitic deu a passagem às 'meias' ao Sevilha na deslocação a Alavés, também no País Basco, no início da segunda parte (48).

Os restantes jogos dos oitavos de final vão ser disputados na quarta-feira e na quinta-feira, com Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid, entre outros, em ação frente a Levante, Ceuta e Villarreal, respetivamente.