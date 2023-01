Mundial feminino já vendeu mais de meio milhão de bilhetes

Já foram vendidos mais de meio milhão de bilhetes para o Mundial 2023 feminino, que se disputa na Austrália e na Nova Zelândia.

De acordo com a FIFA, a venda de mais de 500 mil ingressos em mais de 120 país "sublinha a fantástica atração do futebol feminino".

“[Também sublinha] a paixão que inspira entre os adeptos de todo o mundo, que querem fazer parte deste evento FIFA", destacou a secretária-geral da FIFA, a senegalesa Fatma Samoura, citada em comunicado.

Além da Austrália e Nova Zelândia, países anfitriões, a maior procura por bilhetes tem-se verificado nos Estados Unidos, Inglaterra, Qatar, Alemanha, China, Canadá, República da Irlanda e França. São estas as dez nações maiores compradoras, até ao momento.

A final do Mundial, a 20 de agosto, em Sidney, no Estádio Eden Park, em Auckland, é o jogo que tem despertado maior interesse. Realiza-se um mês depois do jogo de abertura, marcado para 20 de julho.

Portugal procura presença inédita

O Mundial 2023 será o primeiro a ser organizado em conjunto por dois países. Vai, também, estrear o formato de 32 seleções participantes.

Portugal tenta ser uma dessas 32 seleções. A seleção nacional vai lutar pelo primeiro apuramento da sua história para um Mundial a 22 de fevereiro, no "play-off" intercontinental, frente a Camarões ou Tailândia.

A equipa das quinas já sabe que, se garantir bilhete para Austrália e Nova Zelândia, ficará inserida no grupo E, com Estados Unidos da América, campeões do mundo, Países Baixos, vice-campeões, e Vietname.