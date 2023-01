Fábio Silva vai cruzar a fronteira e trocar o Anderlecht pelo PSV

O avançado português Fábio Silva está perto de trocar o Anderlecht pelo PSV Eindhoven, segundo o jornal belga "HLN".

De acordo com a publicação, Fábio Silva teve um desentendimento com o novo treinador do Anderlecht, Brian Riemier, e não voltará a integrar o plantel. Já não deve ser convocado para o jogo desta quarta-feira, frente ao Zulte Waregem.

O técnico terá apontado a má condição física do internacional sub-21 português, ainda com 20 anos, que apenas marcou dois golos desde outubro. Em 32 utilizações, Fábio Silva apontou 11 golos, depois de um bom início de temporada na Belgica.

Sem futuro no Anderlecht, mas sem integração possível no Wolverhampton, o jovem avançado volta a ser cedido ao PSV Eindhoven, dos Países Baixos.

No PSV, poderá ser encarado como o substituto de Gakpo, que neste mercado deixou o clube para assinar pelo PSV, que vive também uma época difícil, com quarto lugar, com 32 pontos, a cinco do líder Feyenoord.