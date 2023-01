Dono da INEOS quer comprar o Manchester United

Jim Ratcliffe, dono da INEOS, que patrocina uma equipa de ciclismo, quer comprar o Manchester United.

A notícia foi confirmada pela "Sky Sports", depois de um porta-voz da empresa ter garantido que a INEOS "colocou-se formalmente no processo".

A família Glazer admitiu, em dezembro, a possibilidade de vender o Manchester United. O clube anunciou que "iniciou o processo de exploração de alternativas estratégicas, de forma a potenciar o crescimento futuro do clube".

"Como parte deste processo, o Conselho de Administração considerará todas as alternativas estratégicas, incluindo um novo investimento no clube, uma venda ou outras transações envolvendo a companhia [Manchester United]", pode ler-se.

Ratcliffe é adepto do Manchester United e tentou entrar no mundo do futebol no ano passado. O dono da INEOS fez uma proposta para comprar o Chelsea a Roman Abramovich, mas a proposta a rondar os cinco mil milhões de euros foi rejeitada.

Jim Ratcliffe, um dos homens mais ricos do Reino Unido, não é o único pretendente. O ministro dos desportos da Arábia Saudita também já demonstrou interesse na compra do clube.