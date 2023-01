Vítor Pereira estreia-se no banco do Flamengo com vitória

Vítor Pereira estreou-se no banco do Flamengo, na madrugada desta segunda-feira, com uma vitória sobre a Portuguesa, por 4-1.

Pedro, Gabriel Barbosa, Fabrício Bruno e Thiago Maia deram a vitória à equipa rubro-negra, na segunda jornada do Campeonato Carioca (Estadual). Edson Carius reduziu para a equipa visitante.

Com duas vitórias em dois jogos, o Flamengo lidera o grupo do Estadual, com seis pontos. Ainda pode ser igualado pelo Fluminense.

Os quatro primeiros classificados apuram-se para as meias-finais.