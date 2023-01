Tottenham quer banir adepto por atacar guarda-redes do Arsenal

O Tottenham promete castigo para o adepto que tentou agredir o guarda-redes do Arsenal durante o dérbi do Norte de Londres, no domingo.

Em comunicado no site oficial, os Spurs mostram-se "escandalizados" com o comportamento do adepto que se chegou ao relvado para pontapear Aaron Ramsdale pelas costas, no final da partida, que terminou com vitória (2-0) do Arsenal em White Heart Lane.

"A violência não tem lugar no futebol", escreve o Tottenham.

O Tottenham identificou o adepto através das câmaras de segurança. Agora, trabalha com a polícia, o Arsenal e Ramsdale para "tomar a ação mais forte possível, incluindo um banimento imediato" do seu estádio.