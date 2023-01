Shakhtar doa 23 milhões da venda de Mudryk ao esforço de guerra contra a Rússia

O Shakhtar Donetsk vai doar 25 milhões de dólares (cerca de 23 milhões de euros, à taxa de conversão atual) da venda de Mykhaylo Mudryk ao Chelsea para o esforço de guerra contra a Rússia em Mariupol.

O extremo internacional ucraniano, de 22 anos, foi transferido para o Chelsea por 70 milhões de euros à cabeça, mais 30 milhões dependentes de objetivos. É maior venda de sempre de um clube ucraniano.

Em comunicado no site oficial, o presidente do Shakhtar agradece "a todo o mundo civilizado" pela ajuda à Ucrânia e admite que o clube está em dívida para com os soldados que têm defendido o país e a região. Por isso, anuncia o lançamento do projeto "Coração de Azovstal", com o intuito de "ajudar os defensores de Mariupol e as famílias dos soldados caídos".

"Vou alocar 25 milhões de dólares para ajudar os nossos soldados, defensores e as suas famílias. O dinheiro será utilizado para cobrir diferentes necessidades - desde assistência médica, tratamento prostético e apoio psicológico, a pedidos específicos. Para garantir transparência, o projeto terá uma equipa profissional independente que estará em contacto com os defensores de Azovstal, as suas famílias, provedores de cuidados e voluntários", escreve Rinat Akhmetov.

O presidente do Shakhtar revela, ainda, que a equipa vai disputará um amigável com o Chelsea na Donbass Arena, "numa Donetsk ucraniana". A cidade é, atualmente, controlada pelos separatistas pró-Rússia.