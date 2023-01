PSG perde e fica com a liderança em França por um fio

O Paris Saint-Germain já só tem três pontos de vantagem na liderança da Liga francesa, depois de perder, este domingo, na visita ao Rennes, por 1-0.

Com os internacionais portugueses Danilo Pereira e Vitinha no onze inicial e Renato Sanches a entrar na segunda parte (Nuno Mendes ainda recupera de lesão), o gigante de Paris foi derrotado por um golo de Hamari Traoré, aos 65 minutos.

Este resultado deixa o PSG com 47 pontos. Ainda na liderança da Ligue 1, mas já com apenas três pontos de vantagem sobre o Lens, segundo classificado. O Marselha, terceiro, está a cinco pontos do campeão francês.