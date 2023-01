Jorge Jesus ganha fora

O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, foi ao terreno do Gaziantep vencer por 2-1, graças a um golo apontado no período de descontos do segundo tempo, da partida da 19.ª jornada do campeonato turco.

Um bis do ponta de lança equatoriano Enner Valência, aos oito minutos e aos 90+1, garantiram o triunfo para o conjunto de Istambul, sendo que, pelo meio, Kitsiou (55) marcou para os anfitriões.

O Gaziantep terminou com 10 jogadores após a expulsão de Sagal, ao minuto 70.

Com esta vitória, o Fenerbahçe, que teve o luso Miguel Crespo entre os titulares, passou a contabilizar 38 pontos, menos quatro do que o líder Galatasaray.