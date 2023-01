O Club Brugge, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, empatou 1-1 contra o Anderlecht, em partida da jornada 20 da primeira liga belga.

Casper Nielsen marcou primeiro para o Brugge, mas Brandon Mechele fez autogolo e empatou a partida.

Com este resultado, o Club Brugge passa a somar 35 pontos e é quarto classificado. Já o Anderlecht é 11.º, com 20 pontos. Na liderança está o Genk com 52.