Barcelona conquista Supertaça de Espanha ao Real Madrid

O Barcelona conquistou a Supertaça de Espanha, este domingo, com uma vitória, por 3-1, sobre o Real Madrid, na Arábia Saudita.

Gavi, aos 33 minutos, Robert Lewandowski, aos 45, e Pedri, aos 69, construíram o triunfo da equipa de Xavi. Os madrilenos só reduziram nos descontos, por intermédio de Karim Benzema.

Este é o 14.º título do Barcelona. Arrecada a Supertaça ao grande rival, que defendia o título conquistado na temporada passada.

Trata-se, ainda, do primeiro troféu do Barcelona desde 2021. O último fora a Taça do Rei de 2020/21, ainda com Ronald Koeman ao comando.

Xavi Hernández conquistou 25 títulos com o Barcelona enquanto jogador. Esta Supertaça é o primeiro com os catalães como treinador.