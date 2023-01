Atlético Madrid empata já sem Félix

O Atlético de Madrid empatou a um golo na visita a Almería, para a 17.ª jornada da Liga, um desfecho que deixa os colchoneros mais longe do terceiro lugar.

O avançado argentino Angel Correa, servido pelo médio Kondogbia, inaugurou o marcador, quando estavam decorridos 18 minutos, mas os andaluzes, com o luso Samuel Costa a titular, restabeleceram a igualdade ainda antes do tempo de descanso, aos 37, por intermédio do maliano El Bilal Touré.

Foi o primeiro jogo sem João Félix, entretanto cedido ao Chelsea.

Há dois jogos sem vencer na prova, os colchoneros permanecem no quarto posto, com 28 pontos, os mesmos do Villarreal (quinto), contra os 41 do líder FC Barcelona, 38 do Real Madrid (segundo) e 35 da Real Sociedad (terceira).