Arsenal cada vez mais líder

O líder Arsenal superiorizou-se ao rival Tottenham (2-0) no dérbi do norte de Londres, da 20.º jornada da Liga inglesa, e comanda agora com oito de vantagem sobre o atual campeão Manchester City.

A jogar em casa do rival, os “gunners” beneficiaram da infelicidade do guarda-redes adversário Hugo Lloris e consequente autogolo para ficar vantagem, aos 14 minutos, que foi dilatada pelo norueguês Martin Odegaard (36), depois de um bom remate rasteiro à entrada da grande área.

No Arsenal, o defesa luso Cédric Soares não constou na ficha de jogo, na qual esteve Fábio Vieira, que entrou em campo no período de descontos.

Com este triunfo, o Arsenal passa a somar 47 pontos na liderança, contra os 39 do Manchester City (segundo colocado) e 39 de Newcastle (terceiro) e Manchester United (quarto). Os "spurs" são quintos, com 33.