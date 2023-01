Depois de Hugo Lloris, também o guarda-redes Steve Mandanda anunciou a retirada da Seleção francesa.

Mandanda, de 37 anos, deixa os gauleses com 35 internacionalizações. Foi Campeão do Mundo na Rússia e vice-campeão no Qatar.

O selecionador Didier Deschamps fica sem as duas principais opções para a baliza, mas os media franceses apontam vários nomes: Mike Maignan, Alphonse Areola, Alban Lafont, Brice Samba, Illan Meslier e Lucas Chevalier.