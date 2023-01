Leão marcou, mas Milan empata

O Milan empatou 2-2 em casa do Lecce, em partida da jornada 18 da liga italiana, e voltou a atrasar-se no campeonato.

A equipa da casa entrou melhor e fez dois golos antes da meia-hora: primeiro por Theo Hernández, com um autogolo, e Federico Baschirotto.

Os rossoneri reagiram na segunda parte, com tentos do português Rafael Leão e do lateral Davide Calabria.

Com este resultado, o Milan deixa fugir o Nápoles e são agora nove os pontos de distância entre os dois primeiros classificados (47-38).