Odegaard e Arteta distinguidos pela Premier League

Martin Odegaard, capitão do Arsenal, e Mikel Arteta, treinador dos "gunners", receberam o prémio de melhor jogador e treinador dos meses de novembro e dezembro da Premier League, respetivamente.

O médio norueguês marcou três golos e registou três assistências durante esses dois meses de competição, mais contribuições diretas de golo do que qualquer outro jogador na competição.

Odegaard é o primeiro jogador do Arsenal a vencer o prémio desde Pierre-Emerick Aubameyang em setembro de 2019. É apenas o segundo norueguês a vencer a distinção depois de Erling Haaland, também esta época, em agosto.

"É uma grande sensação. A equipa tem muitos jovens com vontade e estamos a jogar bem uns com os outros. É um prazer jogar com esta equipa e mostrar as minhas qualidades", disse, citado pelo site da Premier League.

O médio-ofensivo de 24 anos está na terceira época no clube, que o contratou em definitivo após meia época de empréstimo pelo Real Madrid. Passou ainda pela Real Sociedad, Vitesse e Heerenveen. Assinou pelo Real Madrid em 2014/15, depois de se destacar na equipa principal do Stromsgodset aos 15 anos de idade, na Noruega.

Odegaard superou a concorrência do português João Palhinha, do Fulham, para além de Casemiro, Ben Mee, Marcus Rashford, Bukayo Saka e Kieran Trppier.



Mikel Arteta foi também nomeado como o melhor treinador dos meses de novembro e dezembro. É a segunda vez que recebe o prémio esta época, depois de ter vencido o prémio em agosto.

Thomas Frank, do Brentford, Eddie Howe, do Newcastle, e Jurgen Klopp, do Liverpool, eram os outros nomeados.

O Arsenal lidera a tabela da Premier League com cinco pontos de vantagem para o Manchester City. Os "gunners" não vencem o campeonato desde 2004, quando foram campeões sem derrotas.