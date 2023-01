Manchester United anuncia substituto de Ronaldo para a frente de ataque

O Manchester United anunciou a contratação de Wout Weghorst para a frente de ataque, por empréstimo do Burnley. É o substituto de Cristiano Ronaldo, que deixou o clube durante a pausa para o Mundial.

Erik ten Hag já tinha praticamente garantido a contratação numa conferência de imprensa, que é agora oficializada. O clube não fala em opção de compra.

Weghorst saiu do Burnley após a descida de divisão do clube inglês. Foi emprestado ao Besiktas, onde estava em boa forma. O clube turco recebe uma indemnização de 2,825 milhões de euros pelo fim antecipado do empréstimo.

O avançado destacou-se no Mundial do Qatar com dois golos em quatro jogos. Marcou os dois golos nos quartos de final frente à Argentina, mas não foi suficiente para confirmar passagem frente à equipa que acabaria por vencer a prova.

O gigante de 1,87m mostrou-se em boa forma na Turquia, com 9 golos e 4 assistências em 18 jogos disputados.

Weghorst já se tinha provado como goleador na Bundesliga, com três épocas e meia de sucesso no Wolfsburgo, com 70 golos apontados.

"É um privilégio assinar pelo Manchester United. Já joguei contra este clube e é uma sensação fantástica vestir esta camisola. Vi o progresso da equipa com o treinador e mal posso esperar por fazer parte do projeto. Prometo dar tudo pelo clube enquanto aqui estiver", disse.

O diretor de futebol, John Murtough, destaca a capacidade de Weghorst marcar golos: "Tem um registo consistente em vários campeonatos europeus. As suas qualidades dão outra dimensão à nossa equipa. A sua personalidade forte e vontade de trabalhar encaixa o estilo do treinador na perfeição. Quis muito juntar-se a nós e fazer parte do que estamos a construir".