Goleador croata é alternativa a Toni Martínez no Augsburgo

Dion Beljo, ponta de lança croata de 20 anos, é reforço do Augsburgo, da liga alemã. O clube anunciou a contratação de Beljo ao Osijek, sem revelar os valores da transferência.

Beljo é a alternativa encontrada a Toni Martínez, jogador do FC Porto que era o alvo dos alemães. O jornal "O Jogo" noticiou que os dragões recusaram uma proposta de 10 milhões de euros pelo avançado espanhol, que na quarta-feira fez o primeiro "hat trick" da carreira, no jogo da Taça de Portugal, com o Arouca.

Falhada a contratação de Toni Martínez, o Augsburgo apresenta agora uma das promessas do futebol croata. Beljo, de 1,95m, é internacional sub-21 e chega à Alemanha, depois de esta época ter marcado nove golos, em 19 jogos pelo Osijek, atual 3.º classificado da liga croata.



Na temporada passada, pelo Istra 1961, onde jogou por empréstimo do Osijek, Beljo marcou 20 golos. Foi o terceiro melhor marcador da liga da Croácia, atrás de Marko Livaja e Josip Drmic. Dion Beljo assina até 2027 pelo Augsburgo, 14.º classificado da Bundesliga.