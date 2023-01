Flamengo joga com WAC ou Al Hilal na estreia no Mundial de Clubes

O Flamengo, campeão da Libertadores, treinado pelo português Vítor Pereira, irá defrontar o vencedor do encontro entre os marroquinos do WAC, campeões africanos, e os sauditas do Al Hilal, nas meias-finais do Mundial de Clubes, que decorrerá em Marrocos, em fevereiro.

O Al Hilal, vencedor da Liga dos Campeões da Ásia em 2021, é a equipa designada pela Confederação Asiática, uma vez que a final da edição 2022 ainda não aconteceu.

O campeão europeu Real Madrid, que tal como o Flamengo tem entrada direta para as meias-finais, aguarda pelo desfecho de dois jogos para conhecer adversário. Na ronda preliminar, o Al Ahly, finalista vencido da Liga dos Campeões africana, joga com o Auckland City, campeão da Oceânia. O vencedor desse encontro irá defrontar, nos quartos de final, os norte-americanos dos Seatlle Sounders, campeões da Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas.

O Mundial de Clubes, que o Chelsea venceu na época passada, vai disputar-se nas cidades marroquinas de Rabat e Tânger, entre 1 e 11 de fevereiro de 2023.