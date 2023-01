Ex-Sporting Jesé Rodríguez rescinde com o Ankaragucu e está livre

Jesé Rodríguez, antigo jogador do Sporting, é um jogador livre, depois de acertar a rescisão com o Akaragucu, atual 12.º classificado da liga turca.

O clube anuncia acordo com o jogador que contratou no verão. Em meio ano, Jesé marcou cinco golos e fez uma assistência, em 16 jogos. O Ankaragucu não revela os motivos que levaram ao fim da ligação com o jogador espanhol.

Jesé, que esteve no Sporting em 2019/20, por empréstimo do PSG, está livre para assinar por um novo clube. Em 2016, Jesé Rodríguez foi comprado pelo PSG, ao Real Madrid, por 25 milhões de euros. A transferência para França, no entanto, não resultou. O avançado foi cedido a Las Palmas, Stoke City, Betis e Sporting, até em 2020/21 ter assinado, em definitivo, pelo Las Palmas.

Na época passada, no Las Palmas, na segunda liga espanhola, Jesé marcou 11 golos e fez seis assistências, em 41 jogos.

O Ankaragucu, clube onde jogo o médio português Pedrinho, anunciou, também, a rescisão de contrato, igualmente por mútuo acordo, com o médio alemão, de ascendência turca, Sahverdi Cetin. Cetin, que fez 21 jogos na época passada, só foi utilizado em duas partidas, esta temporada.