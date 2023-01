A caminho do United, Besiktas recebe 2,8 milhões por Weghorst

O Besiktas oficializou o fim antecipado do empréstimo do avançado Wout Weghorst, que está a caminho do Manchester United.

O ponta de lança de 30 anos está a caminho dos "red devils" por empréstimo do Burnley, clube que já tinha emprestado o jogador ao clube turco, depois da despromoção à segunda divisão inglesa na época passada.

De acordo com o comunicado do Besiktas, o clube turco recebe uma indemnização de 2,825 milhões de euros pelo fim antecipado do empréstimo.

Erik ten Hag confirmou que o clube "está perto de contratar Weghorst", mas que ainda não estará disponível para o dérbi frente ao Manchester City. Weghorst vai ser emprestado por meia época, sem opção de compra. Será o substituto de Cristiano Ronaldo no plantel.

Weghorst destacou-se no Mundial do Qatar com dois golos em quatro jogos. Marcou os dois golos nos quartos de final frente à Argentina, mas não foi suficiente para confirmar passagem frente à equipa que acabaria por vencer a prova.

O gigante de 1,87m mostrou-se em boa forma na Turquia, com 9 golos e 4 assistências em 18 jogos disputados.

Weghorst já se tinha provado como goleador na Bundesliga, com três épocas e meia de sucesso no Wolfsburgo, com 70 golos apontados.