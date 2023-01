Xavi avisa Ronaldo:"Liga saudita não vai ser um passeio"

Xavi Hernández avisa Cristiano Ronaldo que jogar na liga saudita "não vai ser um passeio". O antigo craque do Barcelona terminou a carreira no Qatar - quatro épocas no Al Sadd -, foi lá também que iniciou o percurso como treinador e tem um conhecimento profundo do nível do futebol praticado naquela zona do globo.

É baseado nessa experiência que diz a Ronaldo para preparar-se para "uma liga competitiva, com equipas de alto nível, com vários jogadores estrangeiros". "Não vai ser fácil. Joguei contra várias equipas quando treinei o Al Sadd e vai ser um desafio, é um liga complicada", alerta.

O antigo médio, que chegou a defrontar CR7 em Espanha, está, no entanto, convencido de que o internacional português "vai fazer a diferença".

Cristiano Ronaldo assinou contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita, depois de rescindir contrato com o Manchester United. O avançado, de 37 anos, vinculou-se por duas épocas e meia com o atual líder da liga saudita.

Ronaldo ainda não se estreou pelo novo clube e isso só deverá acontecer a 21 de janeiro, frente ao Al Ettifaq. O jogador português cumpre castigo de dois jogos, imposto em Inglaterra, e que ainda não cumpriu. O Al Nassr, depois da chegada de Ronaldo, jogou com o Al Tai, e venceu, por 2-0. Na sexta-feira tem encontro com Al Shabab