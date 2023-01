The Best. As nomeadas para melhor jogadora e restantes prémios

Alexia Putellas, do Barcelona, voltou a ser nomeada para o prémio The Best, depois de ter vencido o prémio em 2021. A lista de 14 jogadoras conta três campeãs da Europa com Inglaterra, Keira Walsh, Beth Mead e Leah Williamson.

Ada Hegerberg (Lyon), Aitana Bonmati (Barcelona), Alex Morgan (San Diego Wave), Alexandra Popp (Wolfsburgo), Debinha (North Carolina Courage), Jessie Fleming (Chelsea), Lena Oberdorf (Wolfsburgo), Sam Kerr (Chelsea), Vivianne Miedema (Arsenal) e Wendie Renard (Lyon) são as restantes nomeadas.

Nos treinadores, a campeã europeia com o Lyon, Sónia Bompastor encabeça um grupo com a neerlandesa Sarina Wiegman, campeã da Europa com Inglaterra, e em masculinos Lionel Scaloni (Argentina) está ao lado de Guardiola, Carlo Ancelotti, Walid Regragui ou Didier Deschamps.