Rúben Semedo ilibado da acusação de violação

O português Rúben Semedo foi ilibado do crime de violação. A notícia está a ser avançada pelo jornal grego "Gazzetta", que indica que não foram encontradas provas de qualquer tipo de infração por parte do jogador.

Foi acusado por uma jovem de 17 anos de a forçar a ter relações sexuais, depois de ambos se terem conhecido num bar, em Oropos.

O jogador representava na altura o Olympiakos e chegou a ser detido pelas autoridades, em Atenas, no Verão de 2021. No entanto, o tribunal considerou agora que não há indícios que condenem Rúben Semedo, tanto a partir de testemunhos como através do exame de instrução.



Semedo, atualmente no Al-Duhail, do Qatar, declarou-se sempre inocente.