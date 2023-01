Lopetegui interessado em levar Sarabia para o Wolverhampton

O Wolverhampton está interessado na contratação de Pablo Sarabia. O clube inglês, treinado por Julen Lopetegui, de acordo com o jornal "AS", pretende fechar a transferência definitiva do internacional espanhol, insatisfeito com o tempo de jogo em Paris.

O diário desportivo espanhol não revela os valores da oferta dos Wolves, mas detalha que o negócio é também interessante para o PSG que pode recuperar parte do investimento feito no jogador (20 milhões de euros), quando o adquiriu ao Sevilha, e aliviar a folha salaria.

Sarabia, de 31 anos, tem contrato até 2024 com o Paris Saint-Germain. Cedido ao Sporting na temporada passada, onde fez uma das melhores épocas da carreira, Sarabia regressou ao Parque dos Princípes este ano.

Apesar de ter sido utilizado em 19 jogos, foi titular em apenas seis. O internacional espanhol, que esteve no Mundial do Qatar, quer mais e o Wolverhampton poderá a solução.