Expulsão na primeira titularidade. A estreia para esquecer de João Félix no Chelsea

A estreia foi promissora, mas terminou em pesadelo. João Félix foi titular no Chelsea, apenas dois dias depois de assinar contrato pelo clube londrino. No entanto, foi expulso no início da segunda parte.

O internacional português foi titular nas opções de Graham Potter e foi um dos melhores jogadores da primeira parte, com vários remates perigosos, para além de outros detalhes que foram motivo de destaque. Com o resultado empatado a um golo, João Félix foi expulso com vermelho direto aos 57 minutos devido a uma duríssima entrada.

Félix parecia ter confiança imediata do treinador dos "blues" e agora ficará à espera de saber quantos jogos de suspensão terá de cumprir como castigo.

João Félix foi emprestado por meia época ao Chelsea pelo Atlético de Madrid. Antes de sair, renovou contrato por mais uma temporada com os "colchoneros".

O Chelsea paga 11 milhões de euros pelo empréstimo de João Félix, num negócio sem opção de compra.