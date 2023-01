Cristiano Ronaldo fora dos nomeados para o prémio The Best

Cristiano Ronaldo não está nomeado para o prémio The Best, que distingue o melhor jogador do mundo a cada ano. É a primeira vez, desde a criação do prémio pela FIFA, que o jogador português não está entre os candidatos finais.

Depois de um ano de 2022 em que Ronaldo não conquistou qualquer título, pelo Manchester United ou pela seleção nacional, o seu nome é excluído pelo painel de especialistas da FIFA que selecionaram 14 jogadores para a lista final, incluindo o vencedor dos dois últimos troféus, o polaco Robert Lewandowski.

Ronaldo venceu os dois primeiros The Best, relativos aos anos 2016 e 2017. Ficou duas vezes em segundo (2018 e 2020), foi terceiro em 2019 e na gala do ano passado, pela primeira vez, não esteve no pódio, tendo sido votado como sétimo melhor jogador de 2021.

Em 2022, CR7 teve uma época 2021/22 no Manchester United , com 24 golos, mas a primeira metade de 2022/23 foi a pior fase da carreira do atual jogador do Al Nassr, da Arábia Saudita.

Ronaldo integrou os treinos do United com muito atraso e tardou também a entrar nas opções de Erik ten Hag. Sem nunca deixar de ser opção principal de Fernando Santos na seleção nacional, a equipa falhou o apuramento para a "final four" da Liga das Nações e o desempenho individual esteve longe do seu nível habitual.

Nomeados da FIFA

O grupo de 14 finalistas ao The Best é composta por vários jogadores que estiveram em destaque no Mundial do Qatar, desde logo pelo campeões argentinos Lionel Messi (PSG) e Julian Álvarez (River Plate/Manchester City).

Mbappé (PSG), finalista vencido pela França, Hakimi (PSG), uma das grandes figuras da campanha de Marrocos até às meias-finais, Luka Modric (Real Madrid), capitão da seleção croata, terceira classificada, também estão entre os nomeados.

O painel de especialista da FIFA tem em conta o desempenho nas seleções, mas também nos clubes e todos os supracitados também aí estiveram em destaque.

Lewandowski (Bayern Munique/Barcelona/Polónia), vencedor dos dois últimos The Best, também é candidato, bem como Jude Bellingham (Dortmund/Inglaterra), Karim Benzema (Real Madrid/França), Kevin de Bruyne (Manchester City/Bélgica), Erling Haaland (Dortmund/Manchester City/Noruega), Sadio Mane (Liverpool/Bayern Munique/Senegal), Neymar (PSG/Brasil), Mohamed Salah (Liverpool/Egito) e Vinícius Júnior (Real Madrid/Brasil).

Não jogadores portugueses, nem a atuar em Portugal, entre os nomeados. O clube mais representado é o PSG, com quatro jogadores. Real Madrid e Manchester City têm três. A seleção está centrada, sobretudo, em jogadores de quatro ligas: inglesa, espanhola, francesa e alemã.

Julián Álvarez, que começou o ano no River Plate, da Argentina, é o único que tem passagem por um campeonato fora da Europa.

A votação para os adeptos está aberta desde esta quinta-feira, 12 de janeiro, no site da FIFA. O peso da votação divide-se em quatro partes: 25% por jornalistas; 25% pelos capitães de todas as seleções do mundo; 25% pelos selecionadores e 25% pelos adeptos.

A gala de entrega dos prémios The Best está prevista para 27 de fevereiro.