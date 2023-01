Treinador do Chelsea tira pressão dos ombros de João Félix

O treinador do Chelsea elogia João Félix, no entanto, tira-lhe pressão das costas, com o aviso de que não é um jogador que vai salvar a época.

João Félix vai jogar no Chelsea até ao final da temporada, por empréstimo do Atlético de Madrid, a troco de 11 milhões de euros.

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, Graham Potter descreve o avançado internacional português, de 23 anos, como "um jogador de qualidade", que faz a diferença no último terço. Contudo, não espera que João Félix resolva os problemas que já vêm de trás.

"Temos de organizar a equipa e não é um jogador que vai resolver os problemas. Temos de atacar melhor e aproveitar as nossas oportunidades. Mas ele é um jogador de topo, sabemos que tem talento, não há quaisquer dúvidas sobre isso", salienta o treinador.

O Chelsea está a desiludir na Premier League: ocupa o décimo lugar, com 25 pontos em 17 jornadas. Contudo, ao contrário do Atlético, continua na Liga dos Campeões. Defronta o Borussia Dortmund nos oitavos de final.

Um jogador de características diferentes



Graham Potter mostra-se "ansioso por trabalhar" com João Félix, um jogador que "ainda é jovem, mas já tem muita experiência".



"Vem dar-nos um pouco de ânimo. É um jogador confiante que pode impor o seu jogo. Ele complementa muito bem os jogadores que temos, acredito que terá um papel importante na equipa", afiança.

O treinador do Chelsea confia que os problemas físicos recentes do avançado português não o afetarão em Londres.

Potter revela, ainda, que "há algum tempo" que já esperava um acordo com o Atlético por João Félix. Só agora, contudo, se concretizou.

"Talvez as lesões mais recentes que tivemos no plantel tenha acelerado o processo. Ele já treinou connosco, o que é positivo para nós. Ainda estamos à espera da confirmação para ver se ele pode jogar amanhã [domingo, frente ao Fulham]", esclarece o técnico inglês.

O treinador do Chelsea fazia a antevisão da visita ao Fulham, treinado pelo português Marco Silva, marcada para quinta-feira, às 20h00.